Petroliera russa alla deriva a Linosa, governo: “E’ in zona Sar di Malta”

Vertice a Palazzo Chigi con la premier Meloni e i ministri Crosetto, Tajani e Fratin

Si è da poco concluso a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, un vertice sulla petroliera russa “Arctic Metagaz” che si trova alla deriva al largo delle isole Pelagie, in particolare al largo di Linosa, ed è carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. La petroliera si sta allontanando verso est, in direzione di Malta, spinta dalle correnti marine.

Palazzo Chigi: “Italia pronta a collaborare“

Al centro dell’incontro la situazione della nave LNG Arctic Metagaz, battente bandiera russa, che trasporta consistenti quantitativi di gas, olio pesante e gasolio e che da alcuni giorni si trova alla deriva, senza equipaggio, nel Mar Mediterraneo”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. “Premesso che l’imbarcazione si trova attualmente all’interno della zona Sar maltese, e che le autorità di Malta hanno stabilito una distanza di sicurezza minima di 5 miglia nautiche, il Governo italiano ha assicurato al Governo de La Valletta la condivisione del monitoraggio avviato fin dal primo momento. L’Italia ha inoltre confermato la propria disponibilità a svolgere attività di supporto, in attesa delle determinazioni delle autorità maltesi, con le quali rimane in costante contatto”.