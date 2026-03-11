Referendum Giustizia, direttore ‘Il Foglio’: “Gratteri dice che con noi farà i conti dopo il voto”

“Abbiamo chiamato Gratteri per capire perché ha detto che Sal Da Vinci voterà ‘no’ al referendum (falso). Ci ha detto: ‘scherzavo’. E ha aggiunto: ‘Se dovete speculare fate pure. Tanto dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti, tireremo su una rete’”. È quanto rivela su X il direttore del Foglio Claudio Cerasa. Al post il giornalista allega l’articolo pubblicato dal quotidiano nel quale vengono riportate le parole del procuratore di Napoli.

Barachini: “Sconcerto per parole Gratteri a Il Foglio, stampa è libera“

“Stupisce che una dichiarazione dal contenuto assimilabile ad una sorta di intimidazione alla libera stampa arrivi da un magistrato”. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, commenta così le parole rivolte da Nicola Gratteri a Il Foglio a proposito del referendum sulla Giustizia. “Esprimo la mia vicinanza al Direttore del Foglio. Attendiamo che il procuratore si scusi”.

Tajani: “Voglio esprimere solidarietà al quotidiano”

“Voglio per le gravi minacce subite dal procuratore Gratteri”, lo ha scritto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X. “Un atto gravissimo che lede la libertà di stampa. È inaccettabile che un magistrato cerchi di censurare l’informazione, che rivolga intimidazioni, paventando ritorsioni, nei confronti di giornalisti colpevoli soltanto di fare il proprio lavoro – ha aggiunto -. Un cattivo esempio, in contrasto anche con l’appello del Presidente della Repubblica al rispetto dei toni e del libero pensiero”.

Voglio esprimere solidarietà al quotidiano @ilfoglio_it per le gravi minacce subite dal procuratore Gratteri. Un atto gravissimo che lede la libertà di stampa. È inaccettabile che un magistrato cerchi di censurare l’informazione, che rivolga intimidazioni, paventando ritorsioni,… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 11, 2026

Gelmini (Nm): “Parole Gratteri gravissime, solidarietà al Foglio”

“Le parole rivolte al Foglio dal procuratore Gratteri sono, ancora una volta, gravissime e inaccettabili. I giornalisti devono poter svolgere il proprio lavoro senza pressioni, minacce o allusioni a possibili ritorsioni. La libertà di stampa è e resta un pilastro irrinunciabile della nostra democrazia. La mia solidarietà al direttore Cerasa e alla redazione de Il Foglio. Con l’auspicio che il dibattito, in questi giorni che ci separano dal referendum, possa svolgersi finalmente su un piano di rispetto reciproco tra istituzioni e di piena tutela della libertà di informazione. Non lasciamo cadere nel vuoto l’appello del Presidente Mattarella”. Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.

Pittalis (FI): “Da Gratteri grave intimidazione, condanna sia unanime”

“‘Con voi de il Foglio faremo i conti’: queste sono le parole che il procuratore Gratteri ha rivolto a una giornalista de il Foglio, per aver posto una semplice domanda. Fare i conti suona per quello che è, una intimidazione bella e buona, grave ed inaccettabile e non ci sono scuse che tengano. Ci aspettiamo a stretto giro una condanna senza se e senza ma da parte della sinistra, della Fnsi, dell’Ordine dei giornalisti e un intervento del Csm. Con queste parole si è oltrepassato ogni limite, soprattutto quello della decenza”. Così in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia.