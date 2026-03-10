Referendum Giustizia, Nordio: “Bartolozzi non deve dimettersi, ha chiarito e si scuserà”

Giusi Bartolozzi “ha già chiarito il suo punto di vista che non si riferiva assolutamente a tutta la magistratura, ma soltanto a quella piccola parte minoritaria, che ha definito politicizzata. Sicuramente, come ho già detto, sono certo che la dottoressa Bartolozzi si scuserà per un’espressione che può essere stata interpretata in modo improprio, ma che conoscendola, anche come magistrato, non rappresenta certamente il suo pensiero”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando a margine di un evento organizzato da FdI su Referendum a Torino.

“Alla magistratura alla quale io mi sento ancora di appartenere – aggiunge -, perché una volta magistrato sei sempre magistrato, tutta la mia solidarietà. Anche se militiamo in questo momento in posizioni diverse per quanto riguarda il referendum, non con tutti i magistrati, ma con una parte di loro. Comunque, il dissenso è il sale della democrazia, e quindi io auspico che, tra l’altro, i toni vengano tenuti sempre bassi, secondo i saggi suggerimenti del Presidente della Repubblica”. E a chi gli chiede se la capo di Gabinetto di Via Arenula debba dimettersi, il Guardasigilli risponde: “No, queste sono considerazioni che in questo momento non vengono prese”.