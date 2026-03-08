Famiglia nel bosco, Meloni: “Nordio sta mandando un’ispezione”

“Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione. Ho parlato con il ministro Nordio ieri”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite della trasmissione ‘Fuori dal Coro’, su Rete 4, in merito al caso della famiglia nel bosco. “Quello che sta accadendo sul caso della famiglia nel bosco a me lascia senza parole. Si era deciso di affidare ai servizi sociali questi tre bambini che vivevano con i genitori nella natura, ma almeno stavano ancora con la madre. Adesso si è deciso di allontanare la madre dalla struttura protetta” e “non penso che faccia stare meglio questi bambini, penso che infligga loro un altro pesantissimo trauma”, ha aggiunto la premier. “Io penso che siamo oltre, perché noi dobbiamo assistere inermi a queste decisioni che sono, secondo me, figlie anche di letture ideologiche”, ha proseguito.

“Qui il tema è una lettura ideologica di uno stile di vita dei genitori, ma lo Stato non ti può togliere i figli perché non condivide il tuo stile di vita. Fra l’altro quando nulla si dice a chi i figli magari li fa vivere nel degrado, per esempio nei campi rom e li costringe ad accattonare o a rubare”, ha concluso Meloni.

Lega: “In preparazione visita Salvini con esperti legali”

“È in fase di preparazione la ‘missione’ in Abruzzo del segretario Matteo Salvini con gli esperti legali della Lega. L’obiettivo è di fare tutto il possibile perché i bimbi, dopo mesi di allontanamento forzato dalla loro casa e dai loro genitori (prima dal padre e ora perfino dalla madre), vengano dissequestrati e la famiglia possa tornare a vivere insieme”. È quanto si legge in una nota della Lega a proposito della famiglia del bosco.