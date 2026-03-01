Attacco Iran, Conte: "Meloni dice di aver un rapporto speciale con Trump, nostro governo neppure informato"

“L’escalation militare in Medioriente è l’ennesima violazione del diritto internazionale“. Così Giuseppe Conte sull’attacco congiunto Usa-Israele all’Iran, a margine della presentazione dell’ultimo libro di Marco Travaglio a Roma. “Siamo ovviamente tutti preoccupati per gli italiani e tra l’altro abbiamo scoperto che il nostro ministro della Difesa si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Del tutto inconsapevolmente sotto i missili che gli cadevano in testa – ha proseguito Conte – A dispetto di ciò che diceva Giorgia Meloni nel rapporto speciale con Trump, il nostro governo è stato neppure informato“.