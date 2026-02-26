Legge elettorale, Schlein: “Governo accelera per paura di perdere referendum”

“Quando ho appreso che questa notte c’è stato un vertice di maggioranza speravo fosse sui salari degli italiani o sul calo della produzione industriale degli ultimi 30 mesi. Invece no. Era sulla legge elettorale cioè sul garantire sé stessi. Evidentemente questa accelerazione è il frutto di una preoccupazione per l’esito referendario. Però la fretta e la paura di perdere non sono buone consigliere quando si mette mano a due regole fondamentali” sono le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine della presentazione del libro “Pacifismi. Storia plurale di un’idea controversa” di Roberto Della Seta alla Comunità di Sant’Egidio a Roma. “Quando presenteranno un testo, lo leggeremo” prosegue Schlein, “ma dalle indiscrezioni di stampa pare un testo può essere molto distorsivo della rappresentanza con premi alti e senza limiti, da questo punto di vista rischia di consegnare ai vincitori la possibilità di eleggere da soli il presidente della Repubblica. Questo per noi è inaccettabile”.