Dazi, Tajani: “No alla guerra commerciale, Ue unita per difendere l’export”

È “fondamentale che l’Unione si presenti unita sul caso dazi, siamo in pieno accordo con la nota europea in cui si chiedono ‘certezze’”. Lo dice in un colloquio con il Corriere della Sera Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che oggi prenderà parte al Consiglio dei ministri degli Esteri, poi in videoconferenza al G7 Trade e nel pomeriggio si collegherà con la riunione tra la Task Force Trade della Farnesina e i rappresentanti delle imprese italiane Le prime a non volere una guerra commerciale sono “le imprese che non ne avrebbero nulla da guadagnare”.

Quando Trump ha imposto i dazi l’estate scorsa “sembrava che sarebbe crollato tutto: in realtà con grande sforzo e capacità l’Europa è riuscita a far fronte ai dazi, abbiamo trovato un’intesa che a questo punto potrebbe anche essere confermata. Ma non è alzando i toni che otteniamo accordi che non ci danneggino. Vorrei vedere cosa farebbero loro al nostro posto”. “Ad oggi rischia di essere più pericolosa la svalutazione del dollaro rispetto all’euro che non i dazi. La Bce dovrebbe intervenire sul costo del denaro“.

Da domani stop a riscossione dopo pronuncia Corte Suprema

A partire da domani ci sarà lo stop ai dazi dopo la pronuncia della Corte Suprema Usa che ha dichiarato illegittime le tariffe volute dal presidente statunitense Donald Trump. È quanto si legge in una comunicazione dell’agenzia statunitense per la protezione delle dogane e delle frontiere, la U.S. Customs and Border Protection. L’ordine esecutivo riguarda solo i dazi Ieepa e non riguarda altri dazi, inclusi quelli imposti ai sensi della sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, e successive modifiche, e della sezione 301 del Trade Act del 1974, e successive modifiche. La Cbp fornirà ulteriori indicazioni alla comunità commerciale.