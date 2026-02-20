Sea Watch, Piantedosi: “Impugneremo la sentenza”

Il governo ha intenzione di impugnare la sentenza del tribunale di Palermo sul caso Sea Watch. “Fino adesso abbiamo praticato il confronto con queste sentenze impugnandole e continueremo a farlo, valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio. Anche in questo caso faremo così”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a Roma per l’inaugurazione dell’ufficio della Polmetro. In merito alla possibilità che la sentenza possa avere effetti sul blocco navale, Piantedosi ha spiegato che “quello che voi chiamate blocco navale è un’ipotesi normativa che farà il giro nelle aule parlamentari”. Il ministro poi ha sottolineato che grazie al lavoro del governo sono “diminuiti gli arrivi irregolari”.

La sentenza di Palermo sul caso Sea Watch

Il tribunale di Palermo ha stabilito che l’Ong Sea Watch venga risarcita di 76mila euro per il blocco illegittimo subìto dalla nave Sea Watch 3 nel giugno del 2019 dopo il caso Carola Rackete, la comandante che forzò il blocco navale della guardia di finanza e della guardia costiera per far sbarcare a Lampedusa 42 migranti. Lo ha comunicato la stessa Ong qualche giorno fa: “Mentre il governo Meloni annuncia il ‘blocco navale’ e attacca le Ong del soccorso in mare, il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile”.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ancora una volta, hanno replicato attaccando i magistrati con la presidente del Consiglio che ha parlato di decisione “surreale” che premia “chi si vanta di non rispettare la legge”.