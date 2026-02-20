Referendum giustizia, scontro senza tregua. Meloni: “Basta fango”. Conte: “Punta ai pieni poteri”

“Giuste e doverose” le parole del presidente della Repubblica “sul rispetto tra istituzioni” e anche il suo richiamo affinché “un’istituzione come il Csm si mantenga estranea dalle diatribe di natura politica”. Intervistata da Sky Tg24 la premier Giorgia Meloni commenta l’appello lanciato dal capo dello Stato e rilancia il dibattito sul referendum e la riforma della giustizia che resta tutto fuorché pacato nei toni.

La mia intervista a Sky TG24. Buona serata. pic.twitter.com/YpMWoM1OMP — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 19, 2026

Meloni sul referendum: “Non capisco i toni apocalittici”

“Vedo un tentativo di trascinare la campagna referendaria in una sorta di lotta nel fango – afferma la premier – mi pare che sia un tentativo che interessa più quelli che hanno una difficoltà ad attaccare una riforma che in passato hanno sostenuto e proposto e credo che sicuramente non convenga a chi, come noi, ritiene di aver fatto banalmente una riforma di buon senso”. “Si può non essere d’accordo con la riforma, ma non capisco i toni apocalittici“, chiosa la presidente del Consiglio, mentre della tregua auspicata da Mattarella nell’intervento a Palazzo Bachelet per ora non si vede traccia.

Il tema migranti e le sentenze di Palermo e Catania

A riaccendere lo scontro, sempre il tema migranti e le sentenze di Palermo e Catania contro cui si scaglia il governo. La tensione resta alle stelle e il presidente del Senato Ignazio La Russa non esita a definire “assurda” e “abnorme” “una sentenza che vuole premiare chi ha speronato una nave italiana delle forze dell’ordine”.

Sulla stessa linea il vicepremier Matteo Salvini secondo il quale, “se dobbiamo risarcire una nave tedesca che ha speronato una motovedetta, mi sembra ci sia da parte di alcuni giudici un pregiudizio politico che si trasforma in azione contro l’Italia”. Tutte le polemiche si scagliano sulla campagna referendaria e lo stesso Salvini sottolinea che chi vota sì “sceglie di togliere la politica dai tribunali”.

Schlein: “Meloni non perde occasione per dare la colpa ai giudici”

Sull’altro fronte, l’opposizione non resta a guardare, e se per la segretari del Pd Elly Schlein “Giorgia Meloni non perde occasione per dare la colpa ai giudici di qualsiasi cosa, soprattutto delle cose che lei non riesce a fare dopo averle promesse”, per il leader M5S Giuseppe Conte “Meloni pensa ormai di voler prendere i pieni poteri con le bugie, alzando i toni, offendendo le istituzioni”. “Siamo davanti a un governo che a ogni piè sospinto sferra attacchi strumentali e senza freni alla magistratura” evidenzia da Avs Nicola Fratoianni, mentre il segretario di Più Europa Riccardo Magi parla senza mezzi termini di “oscena strumentalizzazione” e “invasioni di campo da far rabbrividire”.

“Preoccupa, che ogni volta che c’è un provvedimento sgradito, non si critichi il provvedimento ma si additi il magistrato che lo ha emesso come magistrato politicizzato”, afferma Silvia Albano, la giudice, presidente di Magistratura democratica, finita l’anno scorso al centro della bufera per la sentenza sui centri per migranti in Albania. “Preoccupa si voglia radicalizzare uno scontro con la magistratura – aggiunge -, mentre i giudici, faticosamente, cercano di fare il proprio lavoro, ovvero applicare la legge, e non c’è nessuno nella nostra democrazia costituzionale che possa considerarsi al di sopra di essa”.