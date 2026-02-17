Board of Peace, Tajani oggi alla Camera: il centrosinistra presenta una mozione unitaria per il no dell’Italia – La diretta

Board of Peace per Gaza, Tajani alla Camera – La diretta

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi alle 15.30 riferisce in aula alla Camera sulla partecipazione dell’Italia come paese osservatore al Board of Peace per Gaza voluto dal presidente Usa Donald Trump. Tajani poi alle 16,45 sarà in Senato davanti alle commissioni Esteri e Difesa, “Non possiamo restare fuori dalla ricostruzione di Gaza, anche questa è una chiave di lettura a proposito della nostra presenza da osservatori nel Board. E poi è giusto esserci perché è un’ulteriore conferma dell’impegno del governo per stabilizzare il Medio Oriente”, ha detto il titolare della Farnesina, posizione espressa anche dalla premier Giorgia Meloni. Il centrosinistra presenterà una mozione unitaria per dire no alla partecipazione dell’Italia, firmata da Pd, Avs, Azione, M5s, Italia Viva e + Europa. Sull’organismo presieduto da Trump c’è anche il no di Francia, Gran Bretagna e Germania.