Board of Peace, Tajani oggi alla Camera: il centrosinistra presenta una mozione unitaria per il no dell’Italia – La diretta

Il Gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo chiede alla Commissione Europea di spiegare chiaramente il mandato politico e la portata della sua partecipazione alla prima riunione del cosiddetto “Consiglio per la Pace” a Washington questo giovedì.L’iniziativa, lanciata da Donald Trump il mese scorso, viola le norme internazionali consolidate e i processi guidati dalle Nazioni Unite – scrive il grippo S&d in una nota -. L’Alta Rappresentante Kaja Kallas ha avvertito che il Consiglio rischia di trasformarsi in un forum unilaterale che esclude i palestinesi e ignora gli accordi internazionali, comprese le risoluzioni ONU che guidano il processo di pace. Qualsiasi coinvolgimento dell’UE in un simile contesto minerebbe quindi l’impegno dell’Europa nei confronti del multilateralismo e del diritto internazionale e contraddirebbe le preoccupazioni giustamente sollevate dal Parlamento Europeo, dagli Stati membri e dai membri della Commissione.Il vicepresidente per gli Affari esteri del gruppo S&D, Yannis Maniatis, ha dichiarato: “La Commissione europea deve spiegare chiaramente la sua posizione su questo cosiddetto ‘Consiglio per la Pace’. Vi sono serie preoccupazioni circa la mancanza di trasparenza, il mandato poco chiaro e i rischi di partecipare a iniziative al di fuori del quadro delle Nazioni Unite. Le dichiarazioni della Commissione stessa sono contraddittorie. Pertanto, invitiamo l’istituzione a riferire con urgenza al Parlamento europeo in merito alla sua partecipazione alla riunione. Ciò solleva seri interrogativi sullo scopo e l’autorizzazione di questo impegno, in un momento in cui l’UE dovrebbe difendere in modo univoco il diritto internazionale e il multilateralismo. Dobbiamo sapere chi ha autorizzato questa partecipazione, perché e in che modo l’UE garantirà la responsabilità nei confronti dei palestinesi e il rispetto delle Nazioni Unite”.”L’UE deve rimanere pienamente impegnata in un processo di pace autentico e inclusivo, basato sul diritto internazionale e sulle Nazioni Unite. Qualsiasi deviazione rischia di creare un precedente dannoso per la politica estera dell’UE”, conclude.
Nella premessa dalla risoluzione che l’opposizione ha preparato per le comunicazioni di Tajani a Montecitorio si legge che l’adesione dell’Italia “al Board pone delle evidenti incompatibilità costituzionali con l’articolo 11 della nostra Costituzione; del resto il Ministro Tajani aveva esplicitamente parlato di ‘ostacolo costituzionale’ per l’adesione al Board; rileviamo invece che secondo la Presidente Meloni, la partecipazione come osservatore rappresenterebbe ‘una buona soluzione’ rispetto ai dubbi di compatibilità con l’articolo 11 della Costituzione”. Nel testo inoltre si fa riferimento alla “cautela della maggior parte dei paesi dell’Ue che hanno scelto di non aderire all’iniziativa americana”. “In questo contesto, l’Italia non può permettersi scelte isolate che la espongano a un disallineamento con i principali partner europei – evidenzia la minoranza -. Mentre resta evidente la volontà del Governo italiano di non incrinare il rapporto con l’amministrazione Trump, anche alla luce del legame politico tra Giorgia Meloni e Donald Trump, che sembra essere l’unico vero discrimine delle scelte di politica estera”.
Poche righe ma condivise da tutto il centrosinistra per dire no alla partecipazione dell’Italia al Board of Peace. Nella risoluzione unitaria che l’opposizione presenterà oggi in Aula in occasione delle comunicazioni alla Camera del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si impegna infatti il governo sia “a non aderire, né a partecipare in qualunque forma al ‘Board of peace’ o ai suoi lavori, al fine di non legittimare un organismo internazionale non conforme ai principi fondamentali previsti dall’articolo 11 della Costituzione né a quelli del diritto internazionale, e non delegittimare il ruolo dell’Onu che va rafforzato e sostenuto”, sia a “scongiurare, in ogni caso, qualsiasi forma di contribuzione finanziaria, diretta o indiretta, al ‘Board of Peace’. La risoluzione è stata sottoscritta da Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5s), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Richetti (Az), Maria Elena Boschi (Iv) e Riccardo Magi (+Eu)