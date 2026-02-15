Meloni: “Europa deve fare di più per sicurezza Nato, Medio Oriente priorità per Italia”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sottolinea la complessità delle relazioni internazionali e il ruolo dell’Europa nei rapporti con gli Stati Uniti. In un’intervista rilasciata a Corriere della Sera, Repubblica e altri quotidiani, Meloni concorda con il ministro tedesco Friedrich Merz sulla necessità che l’Europa rafforzi la propria autonomia, soprattutto sul fronte della sicurezza, partendo dalla colonna europea della Nato. La premier precisa inoltre di non condividere le critiche di Merz alla cosiddetta “cultura Maga”.
Medio Oriente e partecipazione italiana al Board of Peace
Riguardo al Board of Peace di giovedì a Washington, Meloni spiega che l’Italia è stata invitata come paese osservatore, una soluzione adeguata viste le incompatibilità costituzionali che impediscono la piena adesione. La premier sottolinea come il Medio Oriente rappresenti una priorità per l’Italia, evidenziando il continuo impegno diplomatico e operativo del Paese nella regione per affrontare le crisi in corso.
Strategia italiana tra autonomia europea e geopolitica globale
Meloni ribadisce così l’equilibrio della strategia italiana: sostenere una maggiore responsabilità europea nella sicurezza internazionale, mantenere forti rapporti transatlantici e consolidare la presenza diplomatica e politica dell’Italia in aree chiave come il Medio Oriente.