Meloni: “Non condivido critiche Merz a Maga”

“Non condivido le critiche di Merz alla cultura Maga. Queste sono valutazioni politiche, ogni leader le fa come ritiene”. Lo evidenzia la premier Giorgia Meloni a margine del viaggio in Etiopia, prima del rientro da Addis Abeba. La presidente del Consiglio parla anche del Board of Peace in programma a Washington il prossimo 19 febbraio annunciando che l’Italia è stata invitata come osservatore: “Penso che risponderemo positivamente a questo invito”.

Quanto ai rapporti tra Ue e Usa “è evidente che siamo in una fase molto complessa delle relazioni internazionali, siamo anche in una fase particolare dei rapporti tra Europa e Stati Uniti – aggiunge -. Credo che Merz faccia una una valutazione corretta quando dice che l’Europa deve occuparsi di se stessa, che deve fare di più per esempio sulla sicurezza, sulla colonna europea della Nato, su questo io sono d’accordo indipendentemente dal rapporto con gli Stati Uniti”. La premier evidenzia che “lavorare per valorizzare quello che ci unisce piuttosto quello che può dividerci è molto importante per tutti” “Ciò non toglie che l’Europa deve continuare a lavorare per occuparsi di come tornare effettivamente un attore geopolitico – prosegue -. Credo che il tema di interrogarci sempre su quello che gli altri possono fare per noi o non stanno facendo per noi o dovrebbero fare di più per noi sia un approccio diverso da quello che dovremmo avere. L’approccio che noi dobbiamo avere è che cosa noi dobbiamo fare per essere autonomi, forti, capaci di rispondere a un’era della geopolitica nella quale di certezze non ce ne sono più moltissime”.

Magi: “Meloni con Maga contro Ue e lascia Italia nel guado”

“Giorgia Meloni finalmente mostra le carte e scende in campo in difesa del movimento trumpiano Maga scontrandosi subito con il suo neo alleato Merz. Una dichiarazione d’amore verso l’universo trumpiano, dichiaratamente anti europeo, che lascia l’Italia sempre più in mezzo al guado, isolata in Europa, ai margini a livello internazionale e poco considerata dagli Usa di Trump. A questo conduce l’assenza di una linea chiara in politica estera a difesa degli interessi italiani che oggi più che mai coincidono con necessario rafforzamento dell’integrazione europea”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.