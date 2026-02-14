Meloni ad Addis Abeba: "L'Italia ha nel dna rispetto per gli altri e propensione al dialogo"

“Ho l’onore di guidare un Paese che ha nel suo dna delle caratteristiche che la rendono un partner rispettato e apprezzato: propensione al dialogo, capacità di discussione, rispetto per gli altri prima di ogni altra cosa. Una nazione che ha costruito parte della sua identità e della sua politica estera sul significato profondo di una parola che in un mondo instabile e imprevedibile come il nostro può essere la chiave per tracciare la rotta, e questa parola è cooperazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’inizio del suo intervento all’Assemblea dei capi di Stato e di governo dell’Unione africana ad Addis Abeba.

“La vera cooperazione non vede mai un soggetto attivo e uno passivo, ma esiste solo in una relazione fra pari, in cui le specificità di ciascuno sono indispensabili per raggiungere un obiettivo comune. Se guardi qualcuno dall’alto in basso non puoi cooperare con loro, se vuoi saccheggiare le loro risorse non stai cooperando con loro, persino se vuoi fare la carità non puoi chiamarla cooperazione. La cooperazione è un’altra cosa e quello che vuole fare l’Italia è cooperare”, ha proseguito Meloni.