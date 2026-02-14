Cento anni fa il Nobel a Grazia Deledda, Mattarella: “Donna di coraggio e di grande talento”

In occasione dei cento anni dal conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso oggi omaggio alla celebre scrittrice sarda sulle pagine de La Nuova Sardegna, principale quotidiano del gruppo Sae. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha sottolineato il valore e l’attualità della figura di Grazia Deledda, evidenziando come, a distanza di un secolo, il suo pensiero continui a parlare con forza: “«”Sono lieto di portare il mio saluto ai suoi lettori e a tutti i cittadini di Nuoro e della Sardegna, in occasione dei cento anni dal conferimento del Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, un’artista del secolo scorso che parla ancora a noi con la forza dei suoi romanzi. Una capacità non comune, in quegli anni a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, di raccontare la Sardegna, con la sua condizione umana e sociale, soprattutto femminile, e di trasformarla in un simbolo universale”.

Il Presidente ha quindi evidenziato il profondo legame con la Sardegna: “Grazia Deledda è per la Sardegna – e per tutta l’Italia – motivo di orgoglio e di vanto. Ma vorrei aggiungere che la Sardegna, nelle sue opere, non è solo uno sfondo, ma un vero personaggio che parla a tutti. Vive, respira, soffre insieme ai suoi abitanti”.

Richiamando le parole della stessa scrittrice, Mattarella ha citato il programma letterario e umano tracciato da Deledda in gioventù: “Io non sogno la gloria per un sentimento di vanità e di egoismo, ma perché amo intensamente il mio paese, e sogno di poter un giorno irradiare con un mite raggio le fosche ombre dei nostri boschi, di poter un giorno narrare, intesa, la vita e le passioni del mio popolo, così diverso dagli altri, così vilipeso e dimenticato e perciò più misero nella sua fiera e primitiva ignoranza”.

Nel concludere il suo messaggio, il Presidente della Repubblica ha voluto rimarcare l’attualità e la forza simbolica della scrittrice nuorese: “Celebriamo oggi una donna di coraggio e di grande talento, non sempre adeguatamente ricordati» ha aggiunto il Presidente, esprimendo un sentimento diffuso da molti, non solo in Sardegna. Proprio per dare voce a questa opinione, una delegazione di studenti degli istituti scolastici superiori sardi che partecipano al progetto La Nuova@Scuola de La Nuova Sardegna, accompagnati dal direttore del quotidiano Luciano Tancredi, consegnerà al Presidente della Repubblica una lettera-appello che invita ad ampliare lo studio delle opere di Grazia Deledda nei programmi scolastici.

Il centenario del Nobel rappresenta così un’occasione per rinnovare l’orgoglio della Sardegna e dell’Italia intera per una delle sue più alte espressioni culturali, simbolo di identità e radici condivise e un invito ad approfondire la conoscenza e lo studio.