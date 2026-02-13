Referendum Giustizia, bufera su Gratteri: “Per il Sì voteranno indagati e massoneria deviata”

Sale la tensione sulla campagna per il referendum sulla giustizia e le quotidiane scintille tra favorevoli e contrari alla riforma si trasformano in incendio dopo le parole del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che avverte: “questa è una riforma per i potenti e per i ricchi“, “voteranno per il sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente. Per il no voteranno le persone per bene“.

Le reazioni del centrodestra

Immediata la reazione indignata del Comitato Sì Riforma, che via social replica: “Caro Gratteri, la invitiamo a chiedere scusa a milioni di italiani che voteranno sì, compresi tutti i membri di questo comitato, tra i quali vi sono tanti magistrati suoi colleghi”. Dal centrodestra contro le affermazioni del procuratore si scatena una valanga di critiche, a cominciare dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che nel dirsi “basito” si augura che il magistrato “possa tornare sui suoi passi, anche perché la sua dichiarazione fa alzare e di parecchio i toni dello scontro”.

Per il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani “le parole del procuratore sono un attacco alla libertà e alla democrazia che offende milioni di italiani”, mentre è tranchat l’altro vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che sui social taglia corto: “Io lo denuncio, e voterò Sì”. Severe anche le critiche di Più Europa, che con Benedetto della Vedova stigmatizza le “parole inaccettabili”, e di Azione, con Osvaldo Napoli che la butta sull’ironia: “Ogni volta che Gratteri apre bocca convince masse di incerti a votare Sì al referendum”.

Mentre l’Unione delle camere penali attacca: “Siamo all’insulto. Oltrepassato il limite”, augurandosi “un richiamo da parte del presidente della Repubblica, quale garante dell’equilibrio istituzionale e presidente del Cosiglio superiore della magistratura, a tornare nell’alveo di un conforto rispettoso sul merito della della riforma”. Dal canto suo il ministro della Giustizia Carlo Nordio si dice “sconcertato, da quello che ho sentito, ma ancora di più da quello che non è stato ancora registrato, cioè la retromarcia che ha fatto Gratteri, dicendo di essere stato strumentalizzato e frainteso”.

Schlein lontana dalla polemica politica

Quasi nulli i commenti dal fronte del No, con Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile, che parla di “commento offensivo per gli elettori, sbagliato, che oltretutto porterà più voti al Sì”. Mentre dal Pd la segretaria Elly Schlein si tiene lontana dalla polemica del giorno, e critica nel merito quella che considera “una riforma di potere, il cui unico effetto è spaccare il Csm”.

Gratteri: “Non si possono parcellizzare i miei interventi”

In serata è arrivata un’ulteriore precisazione da parte del procuratore di Napoli, ospite a Piazza Pulita su La7. “I miei interventi non possono essere parcellizzati, non si può prendere un pezzettino. Io ho detto che a mio parere voteranno ‘Sì’ le persone a cui questo sistema conviene”, quelli che “non vogliono essere controllati dalla magistratura, cioè ‘ndrangheta, massoneria deviata, centri di potere”.

“Ma non ho detto, come strumentalmente vogliono far credere, che quelli che votano ‘Sì’ sono tutti appartenenti a centri di potere, alla ‘ndrangheta, alla massoneria deviata. Quindi chi interpreta diversamente da ciò che ho detto è in malafede e vuole alzare lo scontro”, ha spiegato Gratteri. “Gli ‘ndragnhestisti voteranno sì perché indebolendo la magistratura potranno dormire sonni più tranquilli”.

Gratteri: “Non è con le minacce e gli attacchi che mi si mette a tacere”

“Io il senso della paura l’ho superato 35 anni fa, non è con questi attacchi e con le minacce di interrogazioni parlamentari o procedimenti disciplinari che mi si mette a tacere“. “Io ho 67 anni, dal 1989 vivo sotto scorta, ho ascoltato intercettazioni dove si spiegava come mi dovevano ammazzare, non sono mai andato al mare, in montagna, una gita, una crociera con mia moglie e i miei figli, ho combattuto la ‘ndrangheta in Aspromonte e con le elite delle forze dell’ordine abbiamo arrestato 450 latitanti, sono stato nella foresta amazzonica contro le Farc che avevano legami con la ‘ndrangheta, io sono allenato e non farò falli di reazione”, ha aggiunto il magistrato.