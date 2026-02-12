Referendum giustizia, Nordio contro Gratteri: “Sconcertato dalla sue parole”

E’ polemica per le parole del procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri sul referendum sulla giustizia, secondo cui voteranno per il sì indagati e massoneria deviata. “Sono sconcertato da quello che ho sentito, ma ancora di più da quello che è stato detto dopo. Mi domando se l’esame psico-attitudinale che noi abbiamo proposto per l’inizio della carriera dei magistrati non sia necessario anche per la fine della carriera”, ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Mauro Scrobogna / LaPresse





Salvini: “Lo denuncio e voto sì”

Ma contro il magistrato insorge anche Matteo Salvini. “Io lo denuncio. E voterò Sì”, le parole del vicepremier. Ma l’uscita di Gratteri viene criticata anche dal fronte del No. “A me pare un commento offensivo per gli elettori, sbagliato, e credo che oltretutto porterà più voti al Sì”, afferma Giovanni Bachelet presidente del Comitato Società Civile per il No.