Olimpiadi 2026, l'arrivo a Milano Linate della premier Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena arrivata all’aeroporto di Milano Linate, dove è attesa una giornata intensa in vista dell’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La premier si recherà in Prefettura a Milano per una serie di incontri istituzionali con importanti esponenti internazionali. Alle 13, Meloni incontrerà il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, alla presenza del Segretario di Stato americano Marco Rubio e del vicepremier e ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Prima, a mezzogiorno, è previsto un incontro con il presidente della Repubblica polacca, Karol Nawrocki, sempre in Prefettura.

La giornata di Meloni si concluderà con la partecipazione alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali, in programma alle 20 allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro. La presenza della premier sottolinea l’importanza dell’evento per l’Italia e il ruolo di Milano come capitale dell’accoglienza internazionale in occasione delle Olimpiadi.