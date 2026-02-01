Scontri Torino per Askatasuna, Zangrillo: "Non più tollerabile ambiguità certa parte politica"

“La giornata di ieri è stata una giornata drammatica ma purtroppo non possiamo dire che abbiamo superato il limite perché il limite purtroppo è già stato superato nel passato. Dobbiamo essere chiari, soprattutto per rispetto verso la popolazione e i cittadini: non è più tollerabile, da parte della politica, di una parte della politica di avere una posizione ambigua. I delinquenti devono essere smascherati e non tollereremo più dei ragionamenti che intendono coprire le azioni delinquenziali di Askatasuna. Chiederemo delle misure forti per evitare che questo non accada più”. Così il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, parlando ai cronisti dopo l’incontro che si è tenuto presso la sede di Forza Italia a Torino.