Askatasuna, Zangrillo: "I cattivi maestri devono trovare un luogo che non è il centro sociale, ma è la galera"

“L’episodio di ieri purtroppo non è una sorpresa, perché noi riteniamo che il limite si sia superato già molto tempo fa“. Sono le parole del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dalla sede di Forza Italia a Torino, dopo gli episodi di guerriglia urbana che si sono verificati in occasione della manifestazione organizzata in difesa del centro sociale Askatasuna. “Da parte di una certe fazioni politiche c’è la volontà di perseguire un percorso di dialogo con i rappresentanti del centro sociale Askatasuna – ha proseguito Zangrillo – Noi pensiamo che con chi delinque, con chi ha come obiettivo combattere lo Stato, non si dialoga. Non c’è possibilità di dialogo con chi fa della illegalità la propria cifra.

Zangrillo commenta poi le immagine diffuse ieri del poliziotto aggredito dai manifestanti: “È chiaro che vedere quel filmato con un giovane poliziotto aggredito a martellate deve farci riflettere. Io lo dico chiaramente, per me quello è tentato omicidio“. “Non possiamo più tollerare tutte quelle affermazioni che parlano di ‘compagni che sbagliano’, di ‘cattivi maestri’ – ha concluso Zangrillo – L’Italia del 2026 non deve contare cattivi maestri, non deve contare persone che sbagliano. Quelli che sbagliano devono trovare un luogo che non è il centro sociale, ma è la galera“.