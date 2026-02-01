Askatasuna, Salvini: “Sinistra che strizza l’occhio ai centri sociali faccia mea culpa”

Matteo Salvini torna sugli episodi di guerriglia urbana nati durante la manifestazione a Torino in difesa del centro sociale Askatasuna. “Certa politica, certi intellettuali di sinistra che hanno strizzato l’occhio a questi maledetti dei centri sociali dovrebbero fare il mea culpa e prendere atto del fatto che lì si annida una violenza e un odio nei confronti dello Stato, delle istituzioni e delle divise che è inaccettabile”, ha dichiarato il vicepremier parlando con i giornalisti a un gazebo della Lega a Roma.