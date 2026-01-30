Convegno estrema destra alla Camera, Bonelli: "Revocare sala stampa ai nazifascisti"

“Rivolgo un appello formale alla Presidenza della Camera affinché intervenga immediatamente e revochi la concessione della sala stampa di Montecitorio a gruppi che si richiamano apertamente all’ideologia nazifascista. Consentire l’ingresso di naziskin e neofascisti negli spazi della Camera dei deputati rappresenta un oltraggio gravissimo alla memoria dei nostri padri e delle nostre madri costituenti”. Lo ha detto Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde nel suo intervento in aula, in merito alla conferenza stampa sulla ‘remigrazione’, organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, in programma venerdì alle 11.30 alla Camera, che prevede la partecipazione di esponenti dell’estrema destra. Conferenza che poi è stata annullata per motivi di ordine pubblico, dopo che la sala stampa di Montecitorio è stata occupata da parlamentari delle opposizioni per protesta.