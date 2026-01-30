Conferenza Casapound alla Camera, Pagliarulo (Anpi): “Sfregio a istituzioni democratiche”

È scontro aperto dopo l’annullamento della conferenza stampa che esponenti dell’estrema destra, tra cui il portavoce di CasaPound Luca Marsella, avevano in programma alla Camera dei Deputati per la presentazione della raccolta firme ‘Remigrazione e Riconquista’. Alle proteste delle opposizioni, che hanno occupato la sala stampa intonando “Bella Ciao”, si aggiunge anche il commento dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Ai microfoni di LaPresse il presidente Gianfranco Pagliarulo ha definito l’iniziativa come “uno sfregio alle istituzioni” e ha accusato il governo Meloni di consentire un vero e proprio “liberi tutti” alle organizzazioni neofasciste.

“La situazione sta peggiorando“, ha affermato Pagliarulo. “Le tematiche dell’Europa ‘nera’, della ‘Europa Fortezza’ si sentono pronunciare in questo pesantissimo periodo storico dove l’estrema destra è arrembante in Occidente, una situazione che evoca una nuova, pacifica, Resistenza, in base all’antifascismo che non è mai stato così attuale come ora”, ha aggiunto.

Il presidente Anpi si è apertamente schierato a favore del blitz delle opposizioni. “Credo che i deputati di Pd, M5S e Avs hanno fatto benissimo, perché hanno salvato la dignità delle istituzioni. È evidente che una conferenza stampa di questi personaggi è uno sfregio alle istituzioni democratiche”. E alle accuse di una presunta sinistra “violenta”, come affermato dal generale Roberto Vannacci, ha risposto: “Parlare di patrioti da parte sua, che rivaluta Borghese e la sua X Mas, che si mise al servizio dei nazisti per dare la caccia ai partigiani, francamente mi farebbe ridere se non mi facesse piangere”.