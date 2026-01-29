Conferenza di estremisti di destra alla Camera, Furgiuele conferma. Fontana: “Ci ripensi”

E’ polemica sulla conferenza stampa sulla ‘remigrazione’, organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele, in programma venerdì alle 11.30 alla Camera.che prevede la partecipazione di esponenti dell’estrema destra, tra cui il portavoce di CasaPound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti (già Forza Nuova). Furgiuele conferma che l’evento ci sarà nonostante l’invito a ripensarci da parte del presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Il deputato leghista: “Fontana non parla a nome del partito”

“Non c’è nessuna remissione di peccato. Domani si presenta una legge di iniziativa popolare. Io non capisco perché ci si interroghi sull’assenza di partecipazione popolare e poi si terrorizzano liberi cittadini che a spese loro domani verranno qui a presentare una legge“, ha detto Furgiuele”, contattato da LaPresse. “Fontana non parla a nome del mio partito ma ricopre il suo ruolo istituzionale, fa il suo dovere. E’ assediato dalle opposizioni, dagli attacchi violenti di chi vive nella ztl e non sa cosa accade a Termini o a Lamezia Terme, è ovvio che abbia detto così – prosegue il deputato del Carroccio – Io gli voglio bene, ma lui non mi ha mai fatto sconti, mi ha anche sospeso per sette giorni. Furgiuele non vuole sconti”.

Furgiuele: “E’ il momento di costruire futuro che somigli di più ai nostri valori”

“Io condivido il tema e non capisco come ci si possa per forza piegare al torcicollismo ideologico di chi vive nella Ztl – aggiunge Furgiuele – è una pdl che condivido perché va a rafforzare le iniziative di sicurezza messe in campo dal Governo che la Lega vuole migliorare e poi ha un carattere storico-culturale dirimente per risollevare l’Europa e la civiltà occidentale. E’ il momento di costruire un futuro che somigli di più ai nostri valori”. Il suo capogruppo Riccardo Molinari ha sottolineato che si tratta di un’iniziativa a titolo personale… “Il mio capogruppo ha risposto benissimo e sono orgoglioso di essere il suo vicecapogruppo. Io non rinfaccerò mai alla Braga gli ospiti che il suo partito ha portato alla Camera, perché io sono veramente democratico”, risponde. Teme proteste domani? “Spero di no – aggiunge parlando con LaPresse – spero che i democratici non attuino un comportamento antidemocratico. Mi dispiacerebbe se qualche mio collega deputato – e io ho con tutti ottili rapporti – utilizzasse questa occasione per compiere uno sgarbo istituzionale, perché così lo prenderei dal momento che è un’iniziativa di un parlamentare”

Il presidente della Camera: “Chiedo rispetto istituzioni”

“Ritengo inopportuna la conferenza stampa di domani. Spero che il deputato ci ripensi. Ho fatto quanto era nelle mie possibilità in questi giorni. Come già precisato, in questa e in precedenti Legislature, la responsabilità di contenuti e ospiti delle conferenze stampa è unicamente in capo ai parlamentari proponenti”, ha detto Fontana, che ha aggiunto: : “Rivolgo il mio appello alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni”.

Magi (+Eu): “Naziskin a Montecitorio punto di non ritorno della destra”

“Il punto non è se la conferenza stampa che mette insieme tutte le sigle della destra più estrema domani alla Camera sia o meno da fare. Il punto politico vero è che la mancata presa di distanza, se non una vera e propria accondiscendenza, da parte di Lega, FdI e Forza Italia per la presentazione di nuove leggi razziali segnano un punto di non ritorno per la maggioranza di governo. E dovrebbe far impallidire qualsiasi italiano, anche di centrodestra, che si ritene democratico”, dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi. “Di fronte a questo bivacco di manipoli composto da CasaPound, Veneto Fronte Skinheads e naziskin vari che domani illustrerà il programma Remigration, scimmiottando quanto avviene all’estero, non c’è stato nessuno, tra i gli esponenti di partiti di governo, che ha mostrato ribrezzo o ne ha preso le distanze, a parte il timido e tardivo intervento del Presidente Fontana. Questo è quello che davvero fa rabbrividire e che getta ombre ancora più nere sulla maggioranza di Meloni”, aggiunge Magi.