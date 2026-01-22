Ddl Violenza donne, da Bongiorno testo riformulato: al centro principio del ‘dissenso’

La presidente della commissione giustizia del Senato Giulia Bongiorno ha presento una proposta di riformulazione del testo del ddl contro la violenza sulle donne che la Camera aveva approvato come incentrato sul principio del ‘libero consenso’ .

Al centro del nuovo testo c’è di fatto il principio del ‘dissenso’ nei confronti dell’atto sessuale. In particolare nel provvedimento visionato da LaPresse si legge: “La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso”.

Si specifica inoltre che “la pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa. La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità“.

Cucchi (Avs): “Proposta Bongiorno inaccettabile”

“La proposta della presidente Giulia Bongiorno non è accettabile. Per la Bongiorno, e la destra, chi subisce violenza ha l’onere di dimostrare perché non ha reagito o perché non ha detto un no abbastanza forte. Come se non bastasse la violenza subita. Il consenso a un rapporto sessuale c’è o non c’è, non è un’interpretazione da valutare caso per caso. Le leggi sulla violenza sessuale devono proteggere le vittime, non offrire nuovi possibili alibi agli aggressori. Sulla violenza sessuale non sono possibili mediazioni”. Lo afferma la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi.

“La legge sul consenso informato è una rivoluzione culturale e per questo la destra è contraria – prosegue Cucchi -. Quella sul consenso libero e attuale è una legge di civiltà che cambia prospettiva e ribalta decenni di stereotipi che hanno colpevolizzato le donne, invece degli aggressori. Il consenso è indigesto per la destra. La destra a parole difende le donne vittime di violenza poi alla prova dei fatti blocca l’approvazione di una legge che le tutela maggiormente. Siamo tornati al ‘te la sei cercata’. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su questa legge ci ha addirittura messo la faccia, e oggi l’ha persa“, conclude Cucchi