Referendum, Landini: "Il nostro problema è far funzionare la giustizia che non funziona"

(LaPresse) “Questo referendum non c’entra assolutamente nulla col far funzionare meglio la giustizia. E noi siamo qui per dire che il nostro problema non è limitare l’autonomia o l’indipendenza della magistratura, il nostro problema è far funzionare la giustizia che non funziona. Ad esempio, se il governo non prende nessun provvedimento, a giugno 12mila lavoratori precari assunti con il Pnrr e che in questi mesi hanno dato un contributo importante, vengono lasciati a casa. Così come da anni c’è mancanza di posti. Bisognerebbe fare investimenti sia in personale sia in tecnologie, e da questo punto di vista invece siamo al vuoto più totale”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a Napoli per un’iniziativa per il no al referendum sulla giustizia organizzata dalla Fp Cgil.