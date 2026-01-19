Napoli, i precari della Giustizia: "Abbiamo garantito efficienza e ora rischiamo di andare a casa"

(LaPresse) “Una delegazione dei 12mila lavoratori dell’Ufficio del processo assunti con le risorse del Pnrr, che rischiano di restare a casa a partire da giugno 2026, hanno partecipato a Napoli all’iniziativa della FP Cgil “Un’altra idea di giustizia” svoltasi presso il Palazzo di Giustizia. “La nostra figura è stata protagonista del rilancio e dell’efficientamento della giustizia in Italia. Il governo sta tradendo il progetto europeo non capitalizzando l’investimento fatto. Siamo professionisti formati con le risorse UE e siamo stati messi al fianco dei magistrati che ci hanno formato one to one per sostenerli nel loro lavoro. E’ per questo che la giustizia si è velocizzata”. Queste le parole dei precari.