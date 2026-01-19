Milano, Beppe Sala: "Guardo con interesse a quello che sta facendo Renzi"

Il sindaco di Milano Beppe Sala, presente all’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 alla Statale di Milano, parla della questione Giunta: “È chiaro che non è un fatto del Pd, ma ovviamente è piu’ facile per un sindaco o per un presidente del Consiglio, in generale per chi governa qualcosa, avere problematiche all’interno più che con l’opposizione. Fa parte del funzionamento delle amministrazioni e i dibattiti ci sono. Però poi bisogna trovare una sintesi per il bene di tutti e io cerco sempre di trovarla. Spero davvero di chiudere il capitolo Giunta in settimana”. Poi una battuta su Italia Viva di Matteo Renzi: “Guardo con interesse a quello che sta facendo Renzi, se dovesse nascere la cosiddetta ‘quarta gamba‘ dovrà essere l’insieme di varie iniziative. Io non penso che si possa prefigurare che tutti confluiscano in Italia Viva ma non penso neanche che sia saggio ignorare quello che Iv e Renzi hanno fatto.”