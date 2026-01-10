Referendum, Bonelli "Votare No per difendere democrazia"

“Invitiamo a una grande mobilitazione del paese in difesa della democrazia perché c’è una destra che non vuole tutti i contrappesi che ci sono in una democrazia” e per questo a “chi vuole creare impunità e sottoporre al controllo del governo la magistratura, che è un organo indipendente, da parte nostra ci sarà un secco no per difendere la democrazia e la nostra costituzione”. Così il leader di AVS Angelo Bonelli arrivando al Centro Frentani per il lancio della campagna per il No al referendum sulla riforma della giustizia.