Ucraina, Meloni: "Salvini filoputiniano lettura di parte, no invio soldati italiani"

Tra i temi toccati nella conferenza stampa di inizio anno dalla premier Giorgia Meloni c’è ovviamente quello riguardante la guerra in Ucraina. “Non condivido il riferimento al veto putiniano di Salvini, è una lettura che io considero un po’ di parte“, ha dichiarato la presidente del Consiglio replicando alla domanda di un giornalista. “Il dibattito all’interno della maggioranza sul tema Ucraina non è tra filo-russi, filo-ucraini, i fili ce li hanno i burattini. I politici, se son seri, non devono essere filo niente. Nella maggioranza c’è un dibattito su come meglio si difende l’interesse nazionale”, ha aggiunto la premier. Per quanto riguarda l’Ucraina “non c’è questa l’opzione di un intervento della forza multinazionale con l’ombrello delle Nazioni Unite. Quello di cui si sta parlando oggi, e che è inserito anche nella definizione degli accordi di pace, è l’istituzione di una forza multinazionale nell’ambito della Coalizione dei Volenterosi, senza quindi l’ombrello dell’Onu, per rafforzare la difesa Ucraina come strumento di garanzia di sicurezza. La ragione per la quale io non ritengo necessario l’invio dei soldati italiani in Ucraina è che il principale strumento oggi individuato per costruire solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina è il cosiddetto ‘Article 5-like‘, cioè un sistema di garanzie di sicurezza ispirato all’articolo 5 della Nato. Ora, se c’è un sistema di sicurezza ispirato all’articolo 5 della Nato, è quella la principale forma di garanzia di sicurezza per l’Ucraina”. “Poi, l’invio dei soldati per rafforzare l’esercito ucraino può essere ed è probabilmente un di più, e infatti io non contesto le nazioni che lo vogliono fare, ma non lo considero necessario da parte dell’Italia”, aggiunge la premier. “Mi pareva che sul non invio delle truppe italiane in Ucraina ci fosse anche una quasi unanimità del Parlamento. Adesso leggo che invece cominciano ad esserci posizioni diverse da parte di esponenti del Partito Democratico. Se è cambiata posizione, si presenta in Parlamento una mozione in questo senso e si formalizza la proposta”, aggiunge ancora Meloni ribadendo che “ad oggi io non lo considero necessario” l’invio di soldati italiani “anche perché quante sono le truppe che noi dovremmo mandare in Ucraina per essere efficaci sul piano della deterrenza a fronte di un esercito che ha circa un milione e mezzo di persone in Russia?”. “Quindi io dall’inizio mi sono occupata di trovare una formula che potesse dare importanti e serie garanzie di sicurezza e penso dobbiamo essere tutti fieri del fatto che oggi nei documenti che vengono discussi le garanzie di sicurezza per l’Ucraina vengono disegnate sulla base di una proposta che è stata fatta dall’Italia. E lo dico anche perché nei lunghi mesi in cui abbiamo trattato questa materia, molto spesso ho ascoltato politici e osservatori che deridevano l’Italia per una proposta totalmente campata in aria, evidentemente così campata in aria non è”.