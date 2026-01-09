Meloni: "Arianna sindaca Roma o in Parlamento? Non ne abbiamo parlato, decide lei"

“Arianna Meloni sindaco di Roma o in Parlamento nella prossima legislatura? Non ne abbiamo mai parlato, io non ho parlato con Arianna di nessuna di queste ipotesi. Dopodiché Arianna è un dirigente politico di massimo livello di Fratelli d’Italia, una militante storica, finora ha sempre deciso di non avere incarichi elettivi. Io non sempre ho condiviso quella scelta, in ogni caso so come la pensa lei e quindi penso che le decisioni del caso le debba prenderle lei“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno in corso nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera.