Governo, Meloni: "Mi basta quello che sto facendo, non penso al Quirinale"

“Se penso al Quirinale? Non so perché non mi proponete mai di andare a lavorare con Fiorello, a pagamento. Se chiedete a me che cosa vorrei fare, volentieri vorrei lavorare con Fiorello, vorrei essere pagata per lavorare con Fiorello. Mi basta quello che sto facendo, mi appassiona quello che sto facendo. Chiaramente se lo farò ancora nella prossima legislatura, a questo livello, dipenderà dal voto degli italiani. Quindi attualmente diciamo non c’è nei miei radar quello di salire di livello. Ecco, diciamo mi faccio bastare il livello mio”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno in corso nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera.