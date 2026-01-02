Strage Crans-Montana, Tajani: "13 italiani feriti e 6 dispersi"

“Sono reduce da una riunione al comando della polizia di Sion con il presidente del cantone, il ministro della Sicurezza, il capo della polizia e il procuratore generale, abbiamo fatto un punto della situazione per quanto riguarda dispersi e l’identificazione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivato a Crans-Montana dopo l’incendio nella notte di Capodanno in cui sono morte almeno 47 persone. “Per quanto riguarda i dati che noi abbiamo, ci sono 13 italiani feriti, dei quali 3 ricoverati al Niguarda, un quarto sta arrivando sempre al Niguarda, e 6 dispersi. Ci sono ancora 3 feriti non identificati, ci auguriamo che possano essere italiani dispersi”, ha aggiunto Tajani.