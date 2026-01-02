Crans-Montana, Tajani: "Italia ha messo a disposizione sanitari e scientifica"

“L’Italia ha messo a disposizione tutta la struttura sanitaria possibile, siamo pronti ad accogliere non soltanto gli italiani ma tutte le vittime di questa immane tragedia. La Protezione civile ha già inviato un elicottero, stanno arrivando gli psicologi dalla Val d’Aosta e dei medici dalla Lombardia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivato a Crans-Montana dopo l’incendio nella notte di Capodanno in cui sono morte almeno 47 persone. “Abbiamo dato disponibilità anche da parte nostra polizia scientifica, ne ho parlato con il ministro Piantedosi, per aiutare nell’identificazione delle vittime la polizia elvetica”, ha aggiunto