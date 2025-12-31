Mattarella, la foto simbolo della nascita della Repubblica farà da sfondo al discorso di fine anno

Spunta una curiosità nel ‘backstage’ diffuso dal Quirinale in vista del discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma questa sera. La foto di Federico Patellani divenuta il simbolo della vittoria del referendum per la Repubblica, il 2 giugno 1946, è infatti uno degli elementi scelti per la scenografia del discorso. Mattarella ricorderà la ricorrenza: 80 anni nel 2026. La storica foto ritrae una ragazza sorridente che sventola il Corriere della Sera, col titolo: ‘È nata la Repubblica italiana’.