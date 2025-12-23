Manovra 2026, la protesta dei senatori in 7 foto

‘Voltafaccia Meloni’: questo si legge sui cartelli che si sono levati dai banchi delle opposizioni in Aula al Senato al termine delle dichiarazioni di voto sulla manovra. “Promettevano abolizione accise, aumentano tasse sul carburante”, hanno scritto i senatori sui cartelli, “Promettevano abolizione Fornero, aumentano l’età pensionabile”, “Promettevano investimenti in sanità, tagliano le risorse”, “Promettevano diminuzione tasse, è record pressione fiscale”, tutti con in evidenza la scritta ‘Voltafaccia Meloni’. La fotogallery.

Risultato del voto di fiducia (foto Mauro Scrobogna / LaPresse)

Protesta delle opposizioni (foto Mauro Scrobogna / LaPresse)

I cartelli della protesta (foto Mauro Scrobogna / LaPresse)

Protesta delle opposizioni (foto Mauro Scrobogna / LaPresse)

Il Ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti (foto Mauro Scrobogna / LaPresse)