Ucraina, Zelensky: “Piani di pace presentati a Mosca a giorni. Cremlino: “No a compromessi su territori”

“Siamo nel mezzo dei negoziati di pace più intensi e mirati dall’inizio della guerra in Ucraina”. Volodymyr Zelensky ha espresso un cauto ottimismo all’indomani del vertice di Berlino, dove i leader europei hanno accolto con favore i progressi significativi ottenuti negli ultimi sforzi diplomatici. “Non stiamo parlando di una pausa o di una soluzione temporanea e incerta. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per porre fine finalmente alla guerra”, ha dichiarato il presidente ucraino nel suo intervento al parlamento olandese.

Yesterday and today, we had very good meetings with Prime Minister of the Netherlands Dick Schoof @MinPres. We spoke in Berlin together with other leaders, and today our discussions were also very substantive.



I am grateful to the Netherlands for all the defense and political… pic.twitter.com/X2auz9JdiF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2025

Zelensky fiducioso

Zelensky ha inoltre manifestato la convinzione che le proposte negoziate con i funzionari di Washington riguardo all’accordo di pace possano essere finalizzate in pochi giorni, dopodiché gli inviati americani le presenteranno al Cremlino. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, terranno consultazioni con i russi, seguite da incontri ad alto livello che potrebbero aver luogo già nel fine settimana. Il presidente ucraino si è mostrato fiducioso anche sulla questione delle garanzie di sicurezza, sottolineando che esse devono essere “forti” affinché vi sia una “vera responsabilità” per qualsiasi violazione dell’accordo. Ha assicurato che “molti Paesi sono davvero pronti ad aiutare” nel contesto di una forza multinazionale guidata dall’Europa, che dovrebbe contribuire a mantenere la pace, nel caso in cui si raggiunga un accordo.

Una forza multinazionale guidata dall’Europa

I Paesi coinvolti, ha aggiunto Zelensky, avranno ruoli diversi, che spaziano dalla logistica all’intelligence, fino allo schieramento delle truppe. Secondo un funzionario di un Paese Nato, la proposta di garanzie di sicurezza si fonderebbe su un sostegno occidentale volto a mantenere forte l’esercito ucraino. Gli europei guideranno una forza multinazionale e multi-dominio per rafforzare le capacità militari dell’Ucraina, garantendo la sua sicurezza via terra, mare e aria. Gli Stati Uniti, ha aggiunto il funzionario, si occuperanno di un meccanismo di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco, con la partecipazione di attori internazionali.

Zelensky ha poi ribadito l’importanza di utilizzare i beni russi congelati, risorse che “possono e devono essere utilizzate appieno per difendersi dall’aggressione della Russia stessa. L’aggressore deve pagare. È necessaria una decisione forte”, ha dichiarato, esortando i suoi alleati “a sostenere l’iniziativa”.

Mosca non scende a compromessi

Tuttavia, le dichiarazioni provenienti dalla Russia sembrano al momento smorzare qualsiasi speranza di ottimismo. Il vice ministro degli Esteri Sergey Ryabkov ha chiarito che Mosca non scenderà a compromessi sui territori chiave e non accetterà un accordo che preveda la presenza di truppe Nato sul suolo ucraino dopo la fine della guerra, nemmeno sotto forma di garanzia di sicurezza o come membri della cosiddetta Coalizione dei volenterosi. Il Cremlino ha anche respinto l’idea di una tregua per il periodo natalizio: “Vogliamo la pace, non vogliamo un cessate il fuoco che dia all’Ucraina un attimo di respiro per riorganizzarsi e continuare la guerra”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

“Vogliamo fermare questa guerra, raggiungere i nostri obiettivi, garantire i nostri interessi e assicurare la pace in Europa per il futuro”. Inoltre, il portavoce ha sottolineato che “la partecipazione ai negoziati degli europei in termini di accettabilità” da parte della Russia “non promette nulla di buono“, aggiungendo che, dall’ultima conversazione tra Vladimir Putin e Donald Trump, avvenuta il 16 ottobre, i due leader non si sono più sentiti. Versione che contraddice quella del presidente degli Stati Uniti, che ieri ha dichiarato di aver parlato recentemente con il capo del Cremlino.

I risarcimenti per l’Ucraina

Tornando all’Olanda, è stato compiuto un passo significativo in direzione della ricostruzione dell’Ucraina. A L’Aia è stata adottata una convenzione che istituisce una commissione internazionale per i risarcimenti da versare all’Ucraina. La commissione, che si fonda sul registro dei danni per l’Ucraina creato nel 2023, è istituita nell’ambito del Consiglio d’Europa e sarà aperta anche ad altri Paesi. Il registro raccoglie le richieste di compensazione presentate da individui, organizzazioni e enti pubblici ucraini. Finora, 44 Stati e l’Unione Europea hanno aderito al registro, che ha già ricevuto oltre 80mila reclami.