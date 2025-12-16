Metro C, Salvini: "Ci sono metro che uniscono e ponti che dividono non capisco perchè"

“Perché la stessa politica, lo dico al Sindaco Gualtieri, non si unisce per tutte le opere pubbliche in Italia? Perché c’è una metropolitana che va bene e un ponte che va male? Perché ci sono opere che uniscono e opere che dividono?”. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine della cerimonia di apertura delle nuove fermate della metro C, Colosseo e Porta Metronia a Roma. “I romani e i milanesi, i torinesi e i napoletani – ha aggiunto – hanno diritto a perdere meno tempo, a inquinare di meno, ad avere meno traffico? Sì. Lo stesso diritto non ce l’hanno i siciliani, non capisco perché. È un’opera ambiziosa? Sì. È un’opera unica al mondo? Sì. Come è questa fermata della metropolitana? Ecco, un sindaco, un assessore della mobilità, un ministro della cultura, un ministro dei trasporti, possono contribuire ad avvicinare persone? Sì. E quindi io sono ben orgoglioso di aver accompagnato questi tre anni, superando anche piccoli e grandi problemi. Spero che tutti, dal tunnel del Brennero alla Tav, dal Mose di Venezia alla Roma-Napoli-Bari, al Ponte Sullo Stretto, siano animati dalla stessa voglia di far crescere il Paese. Perché se lasciamo da parte le ideologie e le bandiere di partito e mettiamo a terra opere incredibili, l’Italia non ha concorrenti al mondo. I nostri ragazzi, i nostri ingegneri, sono i migliori al mondo. Quindi spero che nel 26 lo spirito della fermata Colosseo animi la politica in tutta Italia. Io sono a disposizione. Grazie e buon Santo Natale a tutti”, ha aggiunto.