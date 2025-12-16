Metro C, Gualtieri: “Confido che taglio 50 milioni sia rivisto con rimodulazione tabelle”

“Siamo in attesa di una tabella che dovrebbe certificare che c’è una semplice rimodulazione delle risorse, quello che noi abbiamo chiesto. Naturalmente non l’abbiamo ancora vista, quindi finché non c’è la tabella io non voglio neanche pensare che si possa fare un taglio che mette in difficoltà tutta l’opera, che ha un costo molto maggiore per una cifra così bassa, sarebbe una cosa priva di senso”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell’inaugurazione delle nuove stazioni Colosseo e Porta Metronia della linea C. “Voglio sperare – ha aggiunto – che questo errore che era nell’originale legge di bilancio venga corretto- ha aggiunto- siamo in attesa di altre notizie positive. Certo deve avvenire adesso un voto sulla manovra, è una cosa tecnica. Ci hanno detto che ci sarà una rimodulazione che va bene, un spostamento da un anno all’altro, però siamo in attesa. In fiduciosa attesa”.