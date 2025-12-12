Meloni con Abu Mazen sul palco di Atreju: “Sua presenza qui fa giustizia di falsità sul governo”

“La presenza di questo leader stasera fa anche giustizia di tante falsità che abbiamo sentito sul governo italiano negli ultimi due anni e, quindi, vi prego di aiutarmi a far sentire tutto il benvenuto della platea di Atreju al presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen“. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presentando il leader dell’Anp, Mahmoud Abbas, ospite oggi ad Atreju, a Roma.

“Italia centrale in difficile crisi”

“Io ci ho tenuto a tornare su questo palco – palco che ho già visto qualche volta – per presentare il prossimo ospite di questa 27esima edizione. È una partecipazione alla quale tengo particolarmente, perché la questione di cui ci occupiamo ora è stata una delle questioni sulle quali abbiamo lavorato di più negli ultimi anni, soprattutto come governo italiano, la questione mediorientale. Sapete quanta energia, quante difficoltà, quanto lavoro, quanto dibattito, quanta sofferenza c’è stata intorno alla crisi in Medio Oriente e sono contento della persona che sto per presentare, perché la sua presenza qui stasera dimostra quanto l’Italia sia stata centrale e protagonista pur nella difficile crisi mediorientale. Dimostra quanto possa essere centrale e protagonista nel difficile percorso verso la pace, di stabilizzazione, di costruzione della prospettiva dei due Stati”, ha detto Meloni presentando Abu Mazen.

Abu Mazen: “La mia presenza ad Atreju conferma profondità legami”

“Voglio fare i complimenti alla premier Meloni e alla leadership del suo partito per l’organizzazione di questo evento annuale. Apprezzo molto l’opportunità di essere qui, che conferma la profondità dei legami dei nostri due Paesi e dei nostri due popoli”. Lo ha affermato il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, parlando dal palco di Atreju. “Speriamo di aumentare gli scambi commerciali e gli investimenti con l’Italia”. Abu Mazen ha fatto riferimento anche ai settori “dell’istruzione e del turismo”.

“‘Due popoli due Stati’ unica via per stabilità regione”

“Il nostro indirizzo strategico è basato su una pace duratura e l’unica soluzione per la stabilità della regione è quella a ‘due Stati’, che possano vivere in pace secondo il diritto internazionale”, ha detto Abu Mazen, dal palco di Atreju. “L’assenza dello Stato palestinese è un motivo di instabilità nella regione”, ha aggiunto. In Palestina “vogliamo costruire uno Stato basato su pilastri solidi. Un unico Stato con una sola legge e dove le armi siano soltanto nelle mani delle istituzioni legittime”.

“L’Italia prosegua il percorso verso il riconoscimento della Palestina”

“Oggi 160 Paesi riconoscono lo Stato palestinese. Auspichiamo con fiducia che l’Italia possa proseguire verso questo percorso”, ha detto poi Abu Mazen, che ha anche ringraziato “la popolazione italiana”, che “ha sempre espresso grande solidarietà a livello umano per le sofferenze della nostra gente“. La “postura” dell’Italia è sempre stata “a favore del processo di pace”. “Grazie all’Italia, che ha sempre sostenuto i nostri sforzi e ci ha sempre supportato nell’addestramento della nostra polizia e con l’invio di aiuti umanitari e medici“, ha aggiunto. “Noi crediamo che la Palestina possa ottenere la sua indipendenza. Uno stato che possa vivere al fianco di Israele. Lo stato di Palestina non rappresenterà una preoccupazione securitaria per nessuno ma anzi sarà un partner responsabile per il mantenimento della sicurezza e la costruzione della pace”.