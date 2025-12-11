Accesso Archivi

giovedì 11 dicembre 2025

Atreju, Bernini contestata da studenti di medicina per il ‘semestre filtro’

Foto: Cecilia Fabiano (LaPresse)
LaPresse
LaPresse
I ragazzi si sono avvicinati mentre la ministra prendeva parola sul palco della festa di Fratelli d’Italia

La ministra dell’Università e ricerca Anna Maria Bernini è stata contestata da un gruppo di studenti dell’Udu, unione degli universitari, durante il suo intervento ad Atreju, in corso a Roma.”Stiamo perdendo un anno – ha detto una delle manifestanti, in merito al semestre aperto per la facoltà di Medicina – questa riforma sta facendo soltanto male”. 

Gli universitari contestano la ministra Bernini. Foto: Cecilia Fabiano (LaPresse)

Un paio di ragazzi del semestre filtro di medicina, della Sapienza, si sono avvicinati mentre la ministra prendeva la parola e hanno protestato a gran voce contro i test che si stanno svolgendo in questi giorni in tutte le università italiane. Sono state infatti basse le percentuali di idonei per i primi esami del semestre filtro per la facoltà di Medicina.

Bernini agli studenti: “Siete i soliti comunisti. A febbraio graduatoria completa”

“Come diceva il mio presidente Berlusconi siete dei soliti comunisti, non ascoltate nemmeno”. Così la ministra dell’Università e ricerca, Anna Maria Bernini ha replicato alle contestazioni da parte degli studenti dell’Udu mentre era in corso un evento ad Atreju, a Roma. Bernini è scesa dal palco per parlare con gli studenti ma non ha avuto modo di interloquire perché la contestazione si è fatta più forte e i ragazzi poi sono stati invitati a uscire.

“Io sono convinta che quando si fa il ministro si sia responsabili di ciò che si fa e io mi assumo la responsabilità di tutto. E vi dico che a febbraio la graduatoria di Medicina sarà completata, 24mila studenti universitari saranno in graduatoria a Medicina, gli altri potranno scivolare sulle materie affini. Questo e’ l’impegno che io mi assumo qui davanti a voi. Le chiacchiere, amici dell’Udu stanno a zero”, ha aggiunto la ministra. “Tutti quelli che fino un anno fa sono stati vittime delle lobby e degli speculatori saranno, non candidati a test basati su domande inutili, ma saranno studenti universitari – ha sottolineato Bernini – Noi abbiamo fatto entrare 55mila studenti universitari”.

