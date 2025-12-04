Test di Medicina, in pochi superano primi test: tagliola il compito di Fisica

Sono basse le percentuali di idonei per i primi esami del semestre filtro per la facoltà di Medicina: promosso poco meno del 20% degli iscritti. I dati sono relativi a un sondaggio effettuato dal portale Testbusters, al quale hanno partecipato gli studenti che si sono sottoposti agli esami di Fisica, Chimica, Biologia.

La tagliola è scattata soprattutto per l’esame di Fisica: circa il 10% è riuscito a superare l’esame. Poco più del 20% per Biologia, poco meno del 20% per Chimica.

Il portale ha incrociato i dati del sondaggio raccogliendo i punteggi dei ragazzi e alcune graduatorie pubblicate in forma anonima dagli atenei consultabili su Universitaly.

Come funzionano i punteggi

I punteggi ottenuti nelle tre prove d’esame saranno utilizzati per calcolare il punteggio delle graduatorie nazionali ai fini dell’ammissione al secondo semestre di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Per superare ciascuna prova è necessario ottenere almeno 18 punti su 30. Il prossimo appuntamento è per il 10 dicembre, i test erano stati già preparati e avranno lo stesso grado di difficoltà. Gli studenti ora hanno 48 ore di tempo per decidere se accettare il voto oppure ripetere l’esame sperando in un punteggio più alto.

I risultati alla fine confluiranno nella graduatoria nazionale che assegnerà i posti per Medicina.

Toccalini (Lega): “Chiediamo chiarimenti a Bernini su test”

“I dati sui primi esami di medicina che si sono svolti il 20 novembre scorso non sono incoraggianti. Prima le polemiche scoppiate dopo lo svolgimento dell’appello, rispetto alla diffusione delle domande prima della fine del test, e ora anche questo spiacevole feedback negativo sui risultati. Per questo chiediamo chiarimenti al Ministro Bernini, per sapere se tutto sia stato eseguito al meglio o se ci sia, come presumiamo, qualcosa di migliorabile. Dopo tanti anni abbiamo finalmente detto basta al test d’ingresso di medicina grazie alla Lega, ora però è necessario seguire al meglio il nuovo corso, per evitare di sprecare questa preziosa opportunità”. Così in una nota il deputato della Lega Luca Toccalini.