Pd, a Montepulciano la carica dei mille di Schlein: “Insieme per costruire un’alternativa”

L’area maggioritaria del Pd si fa sentire da Montepulciano, dove sono oltre mille i partecipanti alla kermesse ‘Costruire l’alternativa’, promossa dai sostenitori di Elly Schlein al congresso dem. Il via vai degli interventi è iniziato venerdì dal palco nella tensostruttura dei Giardini di Poggiofanti. Nel piccolo Comune del Senese è arrivata la carica degli iscritti al partito: tra i presenti Andrea Orlando e Beppe Provenzano di Sinistra dem, Dario Franceschini e Marina Sereni di Area dem e gli ex Articolo1 Roberto Speranza, Nico Stumpo, Arturo Scotto, Maria Cecilia Guerra. Alle tre aree promotrici dell’iniziativa si aggiungono il gruppo dei neoulivisti di Crea, con Anna Ascani, Marco Meloni, Matteo Mauri, Antonio Nicita, Irene Manzi, Beatrice Lorenzin, Andrea Casu, Toni Ricciardi, Marco Simiani, Lorenzo Basso. “Sentivamo tanto il bisogno di stare insieme – ha detto il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, aprendo i lavori – di poterci confrontare, di immaginare un Paese differente e offrire un tetto a chi ha creduto e a chi crede nel cambiamento del Pd, a chi ha scelto di cambiare con noi questo Paese. A Montepulciano si rafforza la costruzione di una alternativa plurale, credibile, alla peggiore destra della storia del Paese”.

Domani l’intervento di Schlein

Un appuntamento che si chiuderà domani, domenica 30 novembre, con l’intervento della segretaria Elly Schlein e che, nelle intenzioni dei promotori, ha l’ambizione di dare contenuti e forma alla sfida per il governo del Paese. Per questo motivo, si evidenzia nel presentare l’incontro, “non è una discussione soltanto interna ma sono stati chiamati a contribuire a questo sforzo personalità ed esperienze in grado di collegare la nostra riflessione con quanto si muove nella società, nell’economia e nella cultura del Paese”.

Manfredi: “Schlein candidata premier è soluzione naturale”

A margine dell’incontro, parlando con i cronisti, il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, ha ribadito il suo sostegno per Schlein come candidata premier alla guida di una coalizione di centrosinistra. “È la soluzione naturale“, ha detto. “Il tema non è la leadership”, ha spiegato, “è la proposta politica”. Quanto invece alla kermesse organizzata dai riformisti del partito a Prato sempre per oggi 29 novembre, ha evidenziato: “Che ci siano incontri e si discuta è positivo, si poteva fare un giorno diverso”.