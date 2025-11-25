Sangiuliano eletto consigliere regionale in Campania, flop Boccia

Gennaro Sangiuliano eletto consigliere regionale in Campania, Maria Rosaria Boccia no. Sono i verdetti emessi dalle elezioni regionali 2025 in Campania, dove la coalizione del centrosinistra ha trionfato con Roberto Fico. L’ex ministro della Cultura entra nel Consiglio regionale grazie alle 9.900 preferenze ottenute nella lista di Fratelli d’Italia, nella quale arriva secondo dopo l’imprenditrice Ira Fele. Flop invece per la Boccia, protagonista della vicenda che lo scorso anno aveva coinvolto proprio l’allora ministro. Ottiene solo 89 voti nella lista Dimensione Bandecchi, del sindaco di Terni, che non ha eletto nessun candidato.

Il punto sulla Campania

32 consiglieri per Fico

Potrà contare su una maggioranza di 32 consiglieri regionali il neo presidente Fico, eletto con il 60,63% delle preferenze. Prima lista in regione, e prima forza in Consiglio regionale, è il Partito democratico che elegge 10 consiglieri:

Giorgio Zinno (primo in assoluto per preferenze in Campania con 39.457 voti)

Salvatore Madonna

Massimiliano Manfredi

Loredana Raia

Bruna Fiola

Francesca Amirante

Corrado Matera e Franco Picarone a Salerno

Marco Villano a Caserta e Maurizio Petracca ad Avellino.

Sono 5 i consiglieri eletti per il Movimento 5 Stelle, partito del neo governatore Fico:

Luca Trapanese

Salvatore Flocco

Gennaro Saiello

Elena Vignati

Raffaele Aveta a Caserta

La lista ‘A testa alta’ del governatore uscente Vincenzo De Luca elegge 4 consiglieri

Giovanni Porcelli

Lucia Fortini a Napoli

Luca Cascone a Salerno

Gennaro Oliviero (presidente uscente del Consiglio regionale) a Caserta.

Tre i consiglieri regionali per Avanti Campania, lista nella quale sono confluiti i candidati del Psi: Giovanni Mensorio eletto a Napoli, Giovanni Iovino a Caserta e Andrea Volpe a Salerno. Anche Casa Riformista elegge 3 consiglieri: Ciro Buonajuto a Napoli, Vincenzo Alaia ad Avellino e Pietro Smarrazzo a Salerno. La lista civica del candidato ‘Fico Presidente’, forte del suo 5,41%, elegge Nino Simeone, Davide D’Errico e Giovanni Cuofano. Due i consiglieri eletti da Alleanza Verdi Sinistra, entrambi nella circoscrizione di Napoli: sono Carlo Ceparano e Rosario Andreozzi. Chiude la squadra di maggioranza Noi di Centro, partito guidato da Clemente Mastella, che elegge due consiglieri: Pellegrino Mastella, figlio del sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia, e Giuseppe Barra a Napoli.

18 consiglieri per il Centrodestra

L’opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania sarà composta da 18 consiglieri, a partire dal candidato presidente Edmondo Cirielli che si è fermato al 35,72% dei voti. Sei consiglieri a testa per Fratelli d’Italia e Forza Italia: il partito di Giorgia Meloni, primo nello schieramento di centrodestra con l’11,93%, elegge Ira Fele, Gennaro Sangiuliano e Raffaele Pisacane a Napoli, Ettore Zecchino ad Avellino, Giuseppe Fabbricatore a Salerno e Vincenzo Santangelo a Caserta, mentre Forza Italia elegge Massimo Pelliccia e Susy Panico a Napoli, Roberto Celano a Salerno, Livio Petitto ad Avellino, Fernando Errico a Benevento e Giovanni Zannini a Caserta. Tre i consiglieri regionali eletti dalla Lega: Michela Rostan a Napoli, Mimì Minella a Salerno e Massimo Grimaldi a Caserta. Infine la lista del candidato governatore ‘Cirielli Presidente’ elegge due consiglieri: Francesco Iovino a Napoli e Sebastiano Odierna a Salerno.

Restano fuori dal Consiglio regionale della Campania gli altri 4 candidati alla presidenza della Regione e le liste a loro collegate: Giuliano Granato per Campania Popolare (2,03%), Nicola Campanile per la lista ‘Per’ (0,99%), Stefano Bandecchi con Dimensione Bandecchi (0,49%) e Carlo Arnese per Forza del Popolo (0,17%).