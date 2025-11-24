Elezioni Regionali 2025: urne aperte in Puglia, Campania e Veneto. Si vota fino alle 15

Seggi riaperti oggi 24 novembre, dalle ore 7 alle 15, in Puglia, Campania e Veneto, le ultime tre regioni chiamate al voto nella lunga tornata di elezioni per il rinnovo dei consigli e dei presidenti. Sono 13 milioni gli elettori che dovranno decidere i nomi dei nuovi governatori di Veneto (4 milioni di elettori), Campania (5 milioni di elettori) e Puglia (circa 4 milioni di elettori), pronti a succedere rispettivamente a Luca Zaia (Lega), Vincenzo De Luca e Michele Emiliano (entrambi del Partito democratico).

I dati dell’affluenza alle ore 23 di domenica 23 novembre:

Veneto 33,88%

Campania 32,07%

Puglia 29,45%