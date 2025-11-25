Regionali 2025, Schlein: “Premiata la linea unitaria, pronti al governo nel 2027”

Dopo la vittoria del campo largo alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 in Campania e Puglia e il buon risultato ottenuto dal Pd in Veneto dove invece ha vinto agevolmente il centrodestra, la segretaria dem Elly Schlein lancia il guanto di sfida al governo, con obiettivo le elezioni politiche del 2027. “La linea testardamente unitaria che abbiamo portato avanti in questi anni porta i suoi frutti, viene premiata dagli elettori, per questo motivo noi andremo avanti convintamente in questa linea unitaria e siamo pronti da domani a consolidare il progetto per l’Italia insieme a tutte le forze della nostra coalizione progressista, perché appare molto chiaro che questa destra non solo non sia imbattibile, ma l’abbiamo battuta con risultati importanti anche ieri e siamo pronti a sfidarla per il 2027 in una partita che vede già adesso dopo queste tredici regioni al voto le coalizioni sostanzialmente in parità“, ha detto Schlein in una conferenza stampa nella sede del Pd a Roma, convocata per commentare i risultati delle elezioni. “Siamo in partita, vogliamo vincere, siamo pronti ad andare al governo nel 2027 vincendo le politiche”, ha aggiunto.

“Sceglieremo insieme la guida della coalizione”

“La modalità con cui individueremo la guida della coalizione chiaramente sarà oggetto di discussione, non ho dubbi che troveremo l’accordo, l’abbiamo trovato su tutto il resto, quindi non ci vedo alcun problema anche perché nessuno, neanche dei miei alleati, la sta ponendo come una questione gigantesca”, ha aggiunto Schlein sul futuro del campo largo. “Le strade non sono molte, o con questa legge elettorale ci si mette d’accordo come fa la destra e chi prende un voto in più esprime la guida della coalizione, oppure ci sono altre modalità a cui io mi sono già dichiarata più che aperta per correre, come le primarie di coalizione“.

“Da moderati contributo prezioso, non mettiamo veti”

A chi le ha chiesto se al centrosinistra serva il contributo delle forze moderate come Italia Viva e +Europa, Schlein ha risposto: “La risposta sta nei fatti e nei dati di ieri, dove la coalizione era anche animata dalle forze in questione”. I moderati, aggiunge, “c’erano nelle liste presentate nelle regioni e hanno dato anche loro il loro contributo prezioso a questa elezione con dei risultati significativi. Stiamo lavorando e in questo voi sapete che veti non ne mettiamo, ci interessa ragionare in concreto di come mettere insieme le nostre differenze”.

“Cambiare la legge elettorale è priorità per Meloni, non per gli italiani”

Ma con quale legge si andrà a votare alle politiche del 2027? Il centrodestra negli ultimi mesi ha manifestato la volontà di modificare la legge elettorale in modo da garantire maggiore stabilità ai governi, e a riguardo Schlein ha detto: “Non ci interessa in questo momento discutere delle priorità di Giorgia Meloni, ci interessa discutere delle priorità degli italiani che non sono la legge elettorale, ma come correggere questa pessima legge di bilancio“. Ha poi aggiunto: “Lo dicevo già ieri, mi sembra veramente strano che la destra abbia il tempo di aprire un dibattito sulla legge elettorale quando non ha ancora spiegato come intende correggere una pessima manovra di bilancio criticata da più parti e che consegna al paese una prospettiva di crescita a zero nei prossimi anni”.