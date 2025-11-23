Bologna, Piantedosi sugli scontri per Virtus-Maccabi: “Violenza inaccettabile”

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto ai microfoni del Tg1 in merito agli scontri avvenuti venerdì sera a Bologna in occasione della partita di Eurolega Virtus Bologna – Maccabi Tel Aviv, ribadendo che quanto accaduto mirava a impedire lo svolgimento della gara.

Piantedosi: “Obiettivo era impedire che giocasse una squadra israeliana a Bologna”

Secondo il ministro, dietro gli incidenti ci sarebbe stato “il reale obiettivo di affermare il principio che non dovesse giocare una squadra israeliana a Bologna”. Piantedosi ha definito le tensioni un “ricatto” messo in atto da chi ha organizzato e alimentato gli scontri: “Noi non potevamo accettarlo”, ha aggiunto.

Danni per oltre 100mila euro: “A pagarli deve essere chi li ha causati”

Il titolare del Viminale ha poi risposto alle dichiarazioni del sindaco Matteo Lepore, che aveva annunciato l’intenzione di presentare al Ministero il conto dei danni subiti dalla città, stimati in almeno 100mila euro. Piantedosi ha chiarito la propria posizione: “I danni vanno chiesti a chi li ha causati”. Ha inoltre sottolineato come le proposte ricevute in precedenza per evitare tensioni fossero “inattuabili”, poiché prevedevano lo spostamento della partita in altri Comuni, “trasferendo il problema altrove”.

Solidarietà alle forze dell’ordine: “Sono un baluardo di democrazia”

Piantedosi ha espresso pieno sostegno agli agenti rimasti feriti durante gli scontri, evidenziando una crescente frequenza di episodi violenti nei cortei e nelle manifestazioni: “Purtroppo succede sempre di più, ecco perché non perdo occasione di ringraziarli: sono un baluardo di democrazia e dobbiamo lavorare tutti perché non accada più”.