Bologna, le immagini degli scontri al corteo pro Palestina

(LaPresse) Tensione altissima a Bologna durante il corteo pro Palestina organizzato per protestare contro la partita di basket Virtus–Maccabi Tel Aviv in programma al PalaDozza. Le forze dell’ordine hanno utilizzato gli idranti dopo che i manifestanti hanno a lungo fronteggiato il cordone di polizia in pieno centro, in via Marconi, schierato per impedire l’accesso a via Lame. Secondo la Questura, circa 5.000 persone sono partite da piazza Maggiore. Il corteo ha raggiunto via Lame, dove si è fermato per diversi minuti. Alcuni partecipanti si sono coperti il volto, hanno smontato parti di un cantiere e recuperato transenne, bastoni e altro materiale. Intorno alle 20 la situazione è degenerata: un gruppo ha iniziato a lanciare numerosi fumogeni e bottiglie di vetro contro gli agenti. Sono stati esplosi anche grossi petardi e una serie di fuochi d’artificio diretti ad altezza uomo verso il reparto in assetto antisommossa. Di fronte all’escalation, la Questura ha disposto l’uso degli idranti per disperdere la folla e ripristinare la sicurezza nell’area.