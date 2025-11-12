Piano Mattei, Meloni: "Non è solo iniziativa italiana ma di respiro europeo"

“Il Piano Mattei non è solo un’iniziativa italiana ma è ormai una strategia di respiro europeo e internazionale, che guarda lontano e sta riscuotendo sempre maggiore condivisione”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio all’evento ‘Piano Mattei per l’Africa e Global Gateway: un nuovo modello per le relazioni Europa-Africa’ al Parlamento europeo.

“Oggi il Piano Mattei – aggiunge – non è più un’idea, ma è una realtà operativa che sta producendo risultati concreti. Voglio ricordare tre numeri su tutti: il coinvolgimento diretto di ormai 14 Nazioni africane, oltre un miliardo di euro di risorse già impegnate dall’Italia per progetti nel Continente africano, la sinergia con il Global Gateway che vale più di un miliardo e duecento milioni di euro”.