Elezioni Puglia 2025, Meloni: "Luigi Lobuono uomo di grandi qualità umane, professionali e politiche"

Giorgia Meloni è andata a Bari per sostenere la candidatura di Luigi Lobuono come prossimo governatore della Puglia. “Abbiamo costruito e presentato un programma serio, concreto, credibile. Per guidare questo progetto abbiamo chiesto a un uomo di grandi qualità umane, professionali e politiche che si chiama Luigi Lobuono. Un imprenditore di grande esperienza che ha saputo rilanciare la Fiera del Levante portandola a successi inimmaginabili”, ha detto dal palco la presidente del Consiglio. Le elezioni si terranno il prossimo 23 e 24 novembre.