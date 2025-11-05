Regionali Campania 2025, avviso di garanzia per Maria Rosaria Boccia: “Ritiro la candidatura”

L’imprenditrice: “La notizia mi ha profondamente ferita”. Era stata inserita nella lista di Stefano Bandecchi

Maria Rosaria Boccia ha ritirato la sua candidatura alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. La decisione è stata comunicata in una lettera inviata a Stefano Bandecchi, leader della lista ‘Dimensione Bandecchi’, in cui era stata inserita. “Con grande dolore ma con altrettanta consapevolezza, ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania”, sottolinea Boccia che nella missiva, tra l’altro, spiega: “Nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che, pur non sorprendendomi del tutto, mi ha profondamente ferita“.

All’imprenditrice di Pompei viene contestato il reato di interferenze illecite, dopo la diffusione, attraverso un quotidiano online, di alcuni audio attribuiti all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e resi pubblici durante un’intervista rilasciata dalla 42enne. L’indagine ha portato la Procura di Roma a richiedere per la donna il rinvio a giudizio. Le accuse comprendono stalking aggravato, lesioni personali, diffamazione, interferenze nella vita privata e falso. Il sequestro da parte degli inquirenti di messaggi e registrazioni inviati a Sangiuliano servirà a chiarire la dinamica della diffusione dei file audio.